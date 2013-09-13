上海自贸区9月29日挂牌--官员

路透上海9月13日 - 中国上海市政府参事室主任王新奎表示，中国（上海）自由贸易试验区将于9月29日正式挂牌，而上海自贸区资本项目的开放将主要以产品的形式来体现。

王新奎参与了上海自贸区总体方案的设计，证券时报周五引述其指出，关于资本项目的放开，将同产品相结合来做，也就是说通过各个不同的产品设计和运用来体现汇率、利率的市场化和自由化。

“绝对不是学界所想象的那样，先有自由化的环境再让企业在试验区中竞争和发展。”王新奎称，自贸区的部分规则可能同多数人所期待的并不完全一致。

他表示，央行未来同意在自贸区内试点的项目，很可能是一张一系列的产品清单。所谓的可复制性，其实也是跟着产品走，在自贸区内一个产品试成功了，然后再来推广这个产品。

他同时提醒，自贸区除了深化金融领域的开放创新以外，还需关注其他方面，“未来中央政府下发的文件中，第一句就是扩大服务业的开放。”

中国国务院此前已正式批准设立中国（上海）自由贸易试验区。据上海证券报稍早报导，上海自贸区总体方案草案几经修改，目前已基本定稿，也已走完相关法律程序，最快将于本周正式对外披露；而在方案公布后，上海将出台自贸区管理暂行办法。（完）

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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