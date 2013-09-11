上海自贸区方案最快本周公布--报载

路透上海9月11日 - 上海证券报周三报导，中国（上海）自由贸易试验区总体方案草案几经修改，目前已基本定稿，也已走完相关法律程序，最快将于本周正式对外披露；而在方案公布后，上海将出台自贸区管理暂行办法。

报导援引知情人士透露，自贸区总体方案涉及近100项试点任务，其中超过一半属于制度创新的范畴。制度创新主要集中在四个方面，分别是：扩大投资领域的开放、推进贸易发展方式的转变、金融领域的开放以及加快政府职能的转变。

在金融领域开放方面，自贸区将探索建立试验区金融监管新体制，将会有一揽子制度创新，包括人民币自由兑换、资金自由流通等。

报导还引述上海综合保税区管理委员会处长张红介绍，为了推进贸易发展方式转变，自贸区将鼓励发展诸多新型业态，包括发展电子商务、融资租赁、高端维修、大宗商品交易、离岸贸易等。

中国国务院近日已正式批准设立中国（上海）自由贸易试验区。国务院常务会议此前于7月3日讨论并原则通过了该试验区总体方案草案。（完）

(发稿 边竞; 审校 曾祥进)

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