上海期交所将现“一所两制”--报载

中国3月CPI温和上涨PPI涨势放缓 走势平稳料不会成经济扰动因素（更新版）
路透北京4月12日 - 中国国家统计局周三公布的3月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)均符合市场预期。其中，CPI温和上涨，但受食品价格下降影响，仍在低位运行；而PPI在持续上涨后终于也显出疲态。
路透上海10月16日 - 刚刚成立的上海自由贸易区正在搭建商品期货的新平台。上海证券报周三报导称，在自贸区内筹建的上海国际能源交易中心，除了是国内原油期货上市的新建国际平台，未来包括天然气等能源和化工类商品的期货及期权等衍生品也有望在该交易中心上市交易。
报导指出，该交易中心实质就是一家新的期货交易所。届时，国内期货交易所数量将由目前的四家上升为五家；新交易所将是上海期货交易所的全资子公司，但拥有独立的管理团队，这意味着国内期货市场将开启“两家交易所共享一个交易平台”的格局。
“这其中也体现了一种‘一所两制’的思路，”报导援引北京工商大学证券期货研究所所长胡俞越表示，这里的“所”并不是单纯指一家交易所，而是一个类似于芝加哥商业交易所的交易所集团，“不排除今后国内交易所之间开展兼并合作的可能性。”
作为全球金融衍生品交易服务龙头的芝加哥商业交易所，旗下就有包括芝加哥商品交易所、纽约商业交易所等在内的五家交易所，但共用一个交易系统，既方便了投资者，又实现了资源的最大化利用。
此前，中国证监会在上海自贸区扶持政策方面，提出拟同意上海期交所在自贸区推进国际原油期货交易平台的筹建，成为自贸区金融业开放独特亮点。（完）
(发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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