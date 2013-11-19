上期所启动沪铜和黄金期权仿真交易

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透上海11月19日 -上海期货交易所周二启动了铜和黄金的期货期权仿真交易，这标志着期权仿真交易在中国四大期货交易所全面启动，衍生品领域的期权时代即将到来。
刊登在上期所期权仿真交易网站的公告显示，仿真交易首日共挂出铜看涨和看跌期权共110个，黄金期权共132个。
从首日的成交情况看，交投活跃的铜期权的行权价大多在每吨48,000-49,000元，黄金在每克240-260元，大致位于目前期货主力合约价格附近。
中粮期货工业品部总监梁丽娟表示，“铜和黄金这两个品种在国内外都已有成熟的运行经验，期权的推出有利于满足不同风险偏好的需求，便于设计更多更灵活的投资组合，对期权业务的前景比较看好。”
根据公告，仿真交易开始当日的涨跌停板额度为标的期货合约的涨跌停板额度的2倍。铜期货期权合约仿真交易的手续费标准暂定为每吨1元，黄金为每克0.01元。
上期所表示，仿真交易的开盘、收盘时间分别为上午9:00-11:30，下午1:30-3:00。这意味着期权可能暂时无缘进入21:00开始的夜盘交易时段。
不过也有市场人士表示，随着将来更多品种被纳入夜盘交易，不排除期权交易逐步拓展至夜间的可能。
此前，郑州商品交易所和大连商品交易所分别推出了白糖和豆粕的期货期权仿真交易。而中国金融期货交易所也于本月稍早面向全市场启动了沪深300股指期权的仿真交易。
大商所交易部总监张英军此前对路透表示，2014年是中国推出商品期权非常好的时机，大商所力争在明年5月完成期权上市的准备。(完)
(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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