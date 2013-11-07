上期所明年料推出有色金属指数期货

万家文化与龙薇传媒终止股份转让 因交易存在无法预测法律风险
路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
路透上海11月7日 -中国首个商品指数期货的上市前景越发明晰。上海期货交易所高层周四表示，上期有色金属指数期货料将于明年推出，并将纳入拟上市的镍和锡两个金属期货品种。
上期所衍生品创新办高级总监范文韬表示，“目前上期所已完成有色金属指数期货合约的设计，并已报到证监会等待批准，顺利的话明年能够推出有色金属指数期货。”
他在第三届中国衍生品峰会上并称，上期所明年可能还会推出镍和锡这两个期货品种，届时也会纳入到有色金属指数中。
“到时候该指数的成份品种就会有六个，代表性也会更强，目前铜在该指数中占比较高的情况将会改变。”范文韬表示。
上期所于去年12月正式推出上期有色金属指数.SHFEIMCI，目前该指数包括在上期所交易的铜、铝、锌和铅四个金属品种，其中铜的占比最高，达到60%以上。
范文韬并称，开发有色金属指数是发展指数类衍生品的一个切入点，将来上期所可能会考虑开发包括一揽子商品的综合性的指数，也会考虑横向发展，开发基于黄金或白银的指数，以满足市场投资需要。
在中国期货市场不断迎来单个新品种的同时，基于商品指数的衍生品的准备工作也在各交易所密切推进。郑州商品交易所今年7月发布了易盛农产品期货价格系列指数，而大连商品交易所此前亦表示，将与秦皇岛海运煤炭市场合作，开发煤炭价格指数期货品种。(完)
(发稿 丁琦；审校 张喜良)
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