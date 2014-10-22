上期所与迪拜商品交易所签备忘录 促中东与亚太原油市场联动

路透北京10月22日 - 中国上海期货交易所旗下的上海国际能源交易中心与迪拜商品交易所(DME)本周在迪拜签署谅解备忘录，共同促进中东资源集中地及亚太消费集中地的原油市场联动，助力两地原油市场建设以及国际原油贸易体系的完善。

上期所提供的新闻稿援引上海期交所副总经理、上海国际能源交易中心总经理褚玦海称，当前世界能源供需格局以及贸易格局正在发生深刻变化，亚太地区能源消费比例不断提升，将形成一个巨大的石油现货市场，同时也将催生出一个具有全球影响力的石油期货市场。双方的合作将有助于提升亚太原油市场地位、完善全球原油贸易体系。

“此次能源中心与DME的合作，有助于将亚洲石油生产、消费地更紧密的联系到一起，中国未来会在全球石油定价体系中发挥更大影响力。”新闻稿援引业内人士指出。

北京工商大学证券期货研究所所长胡俞越亦认为，目前以纽约、伦敦为中心的全球原油定价体系未能较好地反映亚洲地区原油供需贸易现状，面对当前国内石油对外依存度日渐高企，加强与中东主要石油输出端的合作，将有助于实现“资源可控制，价格可承受”的国家能源安全战略。

根据备忘录条款，双方将在多个领域积极探索、交流合作，包括共同协作发展中东和亚太地区的原油定价机制等。

对于此次合作备忘录的签署，DME首席执行官克里斯托弗?费克斯也表示，这表明了DME将与亚洲客户建立更紧密的联系并支持亚洲能源交易定价基准的发展。

作为中东地区重要的国际性能源期货和商品交易所，DME已经成为重要的国际原油定价平台之一，其推出的阿曼原油期货合约是世界上重要的以现货交割的原油期货合约。

值得注意的是，按照“国际平台、净价交易、保税交割”的基本设计框架，今年下半年以来上海国际能源交易中心推进原油期货上市准备工作逐渐加快。（完）

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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