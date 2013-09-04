沪铜收低逼近五万二关口

路透北京9月4日 - 上海期铜主力合约周三震荡收跌0.76%，逼近52,000元的整数关，市场静待中国和美国的重要经济数据出炉，以判断经济回暖的可持续性及美联储退出宽松政策的时机。

沪铜主力1312合约收低400元，至每吨52,020元，盘中低见51,940元的本周最低位。自8月中旬以来，沪铜一直在51,700上方不到2,000点的区间震荡。

“现在大家都在静静地等待，既观望美联储，更关注中国国内的经济形势。”安信期货的金属分析师佟玲表示。

她并称，近期美欧和中国的经济数据确实在好转，但持续性还有待观察。在国内因夏季高温减产的供应恢复后，如果需求没有相应地往上走，再加上美联储逐步收紧政策，后面的走势就不太乐观。

“但短期内若没有一个引子触发，空头也不会轻易进场，沪铜料在52,000-53,000一线震荡。”佟玲表示。

本周五即将公布美国8月非农就业报告，料将成为市场判断美联储收紧政策时机的重要依据，而中国的月度宏观数据也将在下周密集出炉，能否延续之前的回暖态势也备受市场关注。

路透技术分析师王涛表示，根据波浪理论分析，沪铜短线或跌破51,770元的支撑位，并跌向51,010元。

浏览技术分析图表，请点选：(link.reuters.com/pyz72v)

截至北京时间15:15，LME三个月期铜下跌0.58%，至每吨7,203美元。(完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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