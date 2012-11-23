上期所拟明年推出原油期货及指数、期权等产品--报载

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海11月23日电---中国上海期货交易所总经理刘能元表示,展望2013年,上期所将通过提供原油、期权、指数等多种产品,在为市场参与者提供服务的同时,应对全球期货交易所日趋激烈的竞争.
中国证券报周五引述刘能元称,目前原油期货正在大力推进中,沥青、有色金属价格指数、期权等新品种开发研究也在有序进行.同时引导产业链相关企业利用期货市场管理风险,研究推动各类机构参与期货交易的方式与途径创新,适应国际变化的需要.
报导同日引述该所理事长杨迈军指出,要积极稳妥开展包括原油、指数、期权在内的产品创新,推动交易所产品由商品期货向综合性衍生品转型;积极推进对外开放,促进交易所由境内市场向全球市场转型.努力在未来五年,将上期所建成具有全球重要影响力的商品期货、期权及其他衍生品的交易所.
目前上海期交所上市品种以商品为主,具体包括铜、铝、锌、铅、黄金、白银、螺纹钢、线材、燃料油和天然橡胶等.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周五连两日收跌。分析师指出，美联储升息预期打压国际大宗商品价格，国内周期股普遍走弱；而深市创业板龙头股乐视网破位下跌，亦打击市场人气。大盘跳空低开后，一直低位徘徊，成交萎缩。
路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。