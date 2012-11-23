上期所拟明年推出原油期货及指数、期权等产品--报载

路透上海11月23日电---中国上海期货交易所总经理刘能元表示,展望2013年,上期所将通过提供原油、期权、指数等多种产品,在为市场参与者提供服务的同时,应对全球期货交易所日趋激烈的竞争.

中国证券报周五引述刘能元称,目前原油期货正在大力推进中,沥青、有色金属价格指数、期权等新品种开发研究也在有序进行.同时引导产业链相关企业利用期货市场管理风险,研究推动各类机构参与期货交易的方式与途径创新,适应国际变化的需要.

报导同日引述该所理事长杨迈军指出,要积极稳妥开展包括原油、指数、期权在内的产品创新,推动交易所产品由商品期货向综合性衍生品转型;积极推进对外开放,促进交易所由境内市场向全球市场转型.努力在未来五年,将上期所建成具有全球重要影响力的商品期货、期权及其他衍生品的交易所.

目前上海期交所上市品种以商品为主,具体包括铜、铝、锌、铅、黄金、白银、螺纹钢、线材、燃料油和天然橡胶等.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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