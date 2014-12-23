上期所称周五起夜盘交易新增螺纹钢、热轧卷板等四品种

工行多哈分行清算业务开展两年来已结算逾5,900亿元人民币
路透迪拜4月27日 - 中国工商银行一位高管对路透表示，工行自从在卡塔尔开设清算中心近两年来，已结算超过5,900亿元人民币(860亿美元)。
路透上海12月23日 - 中国上海期货交易所周一稍晚发布相关通知，证监会已批准同意上线运行螺纹钢、热轧卷板、天然橡胶和石油沥青的连续交易，将自周五(26日)21:00起开始上线运行。
刊登在交易所网站的公告称，螺纹钢、热轧卷板和石油沥青连续交易时间为每周一至周五的21:00至次日1:00；天然橡胶连续交易时间为每周一至周五的21:00至23:00，法定节假日(不包含双休日)前第一个工作日的连续交易不再交易。
上期所于去年7月推出黄金、白银夜盘交易，并于当年12月增加了铜、铝、铅、锌四个有色品种的夜盘交易；大商所此前也推出了焦炭、棕榈油、豆粕、豆油等的夜盘交易。郑州商品交易所亦已开启白糖、棉花、菜粕、甲醇和PTA(精对苯二甲酸)的夜盘交易。（完）
更多细节，请点选上期所网站 here
(发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
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