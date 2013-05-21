上期所启动金银期货夜盘交易系统测试--消息人士

路透北京5月21日 - 中国三家期货公司相关人士周二透露，上海期货交易所已于周一(20日)启动黄金和白银期货的夜盘运行测试。这意味着中国离金银期货的夜盘交易正式启动又迈出实质性的一步。

据期货公司消息人士称，已接到上期所的内部通知，5月20日开始进行交易系统运行测试，测试内容为业务时段扩展到夜间的交易情况。

目前上期所官网尚未刊登夜盘仿真测试的消息。上期所相关人士表示，内部通知已发给会员单位。

“这次测试是按照连续交易的运作时间进行的，夜间的交易品种是黄金和白银，白天则包括所有品种，”消息人士表示。

消息人士援引通知内容称，测试的夜间交易时段为当日21:00至次日2:30。这与此前证监会新闻稿中的计划一致。此外，夜间集合竞价及其撮合时段定为20:55－21:00。

中国证监会在4月同意启动黄金和白银期货的连续交易试点，上海期货交易所拟将每周一至周五的21：00至次日凌晨2：30作为连续交易时段。上期所消息人士表示，若得到证监会放行，金银期货夜盘料于6-7月启动。(完)

(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

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