上期所启动有色金属期指仿真交易

路透北京5月19日 -中国上海期货交易所称，该所周一（19日）正式启动上期有色金属指数期货仿真交易，冀通过仿真交易进一步完善相关业务规则，积累商品指数期货相关的风控经验。

上期所提供的新闻稿称，此次仿真交易旨在为会员和投资者提供一个商品指数期货交易实践的平台，通过仿真交易，使各类投资者能够深入地理解业务规则，掌握相关的投资策略，正确认识商品指数期货市场。

“下一步，上期所将加强与会员和各类投资者的沟通，加快推进上期有色金属指数期货上市的各项准备工作。”新闻稿指出。

新闻稿援引业内人士指出，目前国内商品期货市场避险工具比较单一。推出上期有色金属指数期货为代表的商品期货衍生品，将为中小有色企业参与套期保值提供新的工具，有利于增强期货市场价格发现和风险管理的功能。

同时，它也为机构投资者进入商品期货市场提供了桥梁，有助于改善期货市场投资者结构。上期有色金属指数期货的推出将激励金融机构进行更多的产品创新，有助于健全多层次商品市场体系。

上期所相关负责人介绍，上期所早在2004年就启动了商品指数研发工作，2010年编制完成上期有色金属指数，并于当年下半年进入试运行。2012年12月26日正式发布上海期货交易所有色金属期货价格指数，于2014年年初获得证监会的立项批准。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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