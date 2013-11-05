沪胶收跌至近三个月新低

路透上海11月5日 -上海期胶周二收跌逾1%并创出近三个月新低。市场担心国内橡胶收储力度弱于预期，而李克强总理有关货币供应量的言论，亦被部分市场人士解读为政策收紧信号。

上期所橡胶主力1405合约收跌1.29%，至每吨19,480元人民币，为8月9日以来收盘新低，盘中一度大跌逾2%，但午盘受国内股市反弹拉动，跌幅有所收窄。

行业人士称，作为橡胶收储计划的一部分，国储局已在10月末向国内生产商购买了数万吨烟片胶。但与以往一样，此次收储行动并未通过官方渠道公布。

东吴期货工业品部分析师权姝文表示，“从目前国内橡胶收储进展看，可能会以少量多次的形式展开，且尚未涉及全乳胶，这样的收储力度弱于市场的预期，对价格的提振作用也很有限。”

此外，国务院总理李克强在中国工会全国代表大会上的经济形势报告，亦引发市场关注。

李克强指出，就货币来说，中国的广义货币供应量M2的余额3月末超过了100万亿元，已经是GDP的两倍了。换句话说，就是“池子”里的货币已经很多了，再多发票子就有可能导致通货膨胀。

该言论令市场担心国内货币政策或转为偏紧，国内股市早盘一度下跌逾1%，而对市场人气敏感的沪胶亦承压。

不过权姝文表示，从讲话本身来看，并不能说明政策会大幅转向，不排除市场反应有些过激。近期应关注三中全会的政策动向和收储进展。

东京工业品交易所(TOCOM)期胶周二全线下跌，截至北京时间15:15，指标4月合约跌4.0日圆，至每公斤255.8日圆。（完）

(发稿 丁琦；审校 张喜良)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。