上海期交所拟推石油沥青期货--报载

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透上海2月27日 - 中国继续稳步推进期货新品种上市.上海期货交易所能源化工部相关负责人表示,上期所积极推进的石油沥青期货最快可能在今年6月挂牌上市,该品种将是世界上第一个石油沥青期货.
中国证券报周三引述该负责人表示,石油沥青期货研究准备工作已超过六年,目前石油沥青期货合约上市准备工作已全部完成,去年12月底在证监会立项,在得到国家监管部门批准后将迅速挂牌交易.
该负责人表示,沥青作为工业原料之一,在公路建设中起到非常重要的作用,市场化程度较高,供需基本平衡,对外依存度不大,是国内可以商品化、期货化的品种.与原油相比,沥青品种的准备更容易,与国内已上市其他品种类似.
此外,石油沥青期货作为一个价格波动比较剧烈、与原油有一定关联性的品种,不失为能源系列一个好的补充,目前上期所仅有燃料油一个能源品种上市.
根据上期所石油沥青期货合约设计草案,石油沥青期货交易单位10吨/手,每日价格最大波幅为±3%,保证金比例合约价值的4%.按照目前70号A级道路石油沥青每吨5,000元人民币左右计算,如期货公司按8%-10%比例收取保证金.交易一手石油沥青期货合约大概需要4,000元至5,000元.(完)
(发稿 边竞; 审校 林高丽)
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