上海福喜被吊销食品生产许可证 其及母公司被罚2,429万元

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月3日 - 向麦当劳(MCD.N)和肯德基等快餐连锁店提供过期原料案的主角--中国上海福喜食品公司在接到刑事判决后，又被行政处罚。上海食品安全监管部门近日对上海福喜处以吊销和注销相关食品生产许可证、其及母公司欧喜投资（中国）公司共计被罚2,428.5万元人民币。
上海食品药品监督管理局网站周一刊登消息称，嘉定区市场监管局已对上海福喜食品作出警告、没收违法生产的食品、没收违法所得、罚款1,698.4万元、吊销和注销相关食品生产许可证的行政处罚。徐汇区市场监管局已对欧喜投资（中国）有限公司作出警告、罚款730.1万元等行政处罚。上海福喜及欧喜中国均表示接受处罚，并按期缴纳罚款。
今年7月，上海市第三中级法院宣布对上海福喜和河北福喜食品，以及上海福喜厂长胡骏等人作出终审判决，驳回上诉、维持原判。此前的一审判决结果是，以生产、销售伪劣产品罪分别判决上海福喜和河北福喜罚金120万元，胡骏等十名责任人被判有期徒刑。
2013年3月至2014年7月，上海福喜和河北福喜生产和销售的部分食品因不符客户的工艺和原料要求，被退货或终止订单，造成相关产品大量积压。两公司将部分过期食品或不合格产品重新包装或重新加工后销往市场。2014年7月上海福喜的违法行为被新闻媒体曝光。
上海福喜的投资方美国福喜集团是一家大型食品加工公司，拥有100多年的历史，在全球17个国家看有50多家食品加工厂。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。