上海福喜被吊销食品生产许可证 其及母公司被罚2,429万元

路透上海10月3日 - 向麦当劳(MCD.N)和肯德基等快餐连锁店提供过期原料案的主角--中国上海福喜食品公司在接到刑事判决后，又被行政处罚。上海食品安全监管部门近日对上海福喜处以吊销和注销相关食品生产许可证、其及母公司欧喜投资（中国）公司共计被罚2,428.5万元人民币。

上海食品药品监督管理局网站周一刊登消息称，嘉定区市场监管局已对上海福喜食品作出警告、没收违法生产的食品、没收违法所得、罚款1,698.4万元、吊销和注销相关食品生产许可证的行政处罚。徐汇区市场监管局已对欧喜投资（中国）有限公司作出警告、罚款730.1万元等行政处罚。上海福喜及欧喜中国均表示接受处罚，并按期缴纳罚款。

今年7月，上海市第三中级法院宣布对上海福喜和河北福喜食品，以及上海福喜厂长胡骏等人作出终审判决，驳回上诉、维持原判。此前的一审判决结果是，以生产、销售伪劣产品罪分别判决上海福喜和河北福喜罚金120万元，胡骏等十名责任人被判有期徒刑。

2013年3月至2014年7月，上海福喜和河北福喜生产和销售的部分食品因不符客户的工艺和原料要求，被退货或终止订单，造成相关产品大量积压。两公司将部分过期食品或不合格产品重新包装或重新加工后销往市场。2014年7月上海福喜的违法行为被新闻媒体曝光。

上海福喜的投资方美国福喜集团是一家大型食品加工公司，拥有100多年的历史，在全球17个国家看有50多家食品加工厂。（完）