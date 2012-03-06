上汽集团2月汽车销量同比增三成

中国有能力和手段来稳定楼市 一季度房价料持稳--住建部长
陈政高表示，尽管2017年房地产市场面临许多矛盾和问题，面临许多不确定的因素，但有利条件更多，“我们有能力、有办法来保持房地产市场平稳健康的发展。”
路透上海3月6日电---中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周二公告称,其2月汽车销量为367,325辆,同比增长29.66%.
公告显示,2月上汽旗下两大主力乘用车厂中,上海大众当月销售量为103,202辆,同比增长28.98%;而上海通用当月销售106,631辆,同比增长34.49%.
值得注意的是,2月上汽集团总体销量及两大主力车厂的销量均低於1月,今年1月因有春节假期,按惯例会影响部分销量.而去年春节假期在2月份.
上汽集团1月汽车销量为380,305辆,同比下降8.48%.
上海大众是上汽与德国大众汽车(VOWG.DE)的合资公司,而上海通用是上汽与通用汽车(GM.N)的合资公司,两者均为国内三大乘用车生产企业.
1-2月上汽集团共销售汽车747,630辆,同比增长6.98%.其中上海大众和上海通用分别销售213,210辆和234,074辆,分别同比增长10.46%和10.38%.
上汽集团旗下负责自主品牌生产的上海汽车乘用车分公司2月销量较上月回升,达12,604辆,同比增长12.59%.
上汽集团周一收报16元人民币,过去一个月累计上涨3.9%.(完)
--发稿 林琦; 审校 乔艳红
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