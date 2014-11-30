上海通用汽车将召回逾4万辆别克君越

质检总局周五称，上海通用汽车公司将召回2006年1月11日至2006年11月8日期间生产的2006年款别克君越汽车。

本次召回范围内部分车辆前照灯驱动模块在长期使用后可能无法正常工作，极端情况下会导致近光灯无法点亮，存在安全隐患。上海通用汽车有限公司将为召回范围内的车辆免费更换前照灯驱动模块，以消除安全隐患。