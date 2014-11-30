上海通用汽车将召回逾4万辆别克君越

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透上海11月29日 - 中国国家质检总局称，上海通用汽车公司明年3月将召回40,496辆别克老款君越汽车，因前照灯存在安全隐患。
质检总局周五称，上海通用汽车公司将召回2006年1月11日至2006年11月8日期间生产的2006年款别克君越汽车。
本次召回范围内部分车辆前照灯驱动模块在长期使用后可能无法正常工作，极端情况下会导致近光灯无法点亮，存在安全隐患。上海通用汽车有限公司将为召回范围内的车辆免费更换前照灯驱动模块，以消除安全隐患。
无法立即联系上通用汽车(GM.N)对此置评。
中国的汽车制造商去年共计召回530万辆汽车，规模创纪录。(完)
(编译 白云; 审校 王兴亚)
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