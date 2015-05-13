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路透中文国际短讯 | 2015年 5月 13日 星期三 09:01 BJT

上海通用汽车三大品牌40款车型价格全面下调

上海通用汽车在网站发布公告宣布，对别克、雪佛兰和凯迪拉克三大品牌旗下11个主力产品系列共计40款车型的全国市场零售指导价进行全面调整。上海通用汽车是通用汽车与上汽集团的合资公司。根据公告，下调幅度最高达到5.39万元。路透

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