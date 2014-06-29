上海通用汽车将召回近20万辆别克英朗GT汽车

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海6月27日 - 中国国家质检总局周五称，通用汽车(GM.N)中国合资公司将召回中国当地生产的194,107辆别克(Buick)汽车，因中国消费者投诉该车型远光灯问题。
国家质检总局在官网上称，上海通用汽车公司召回的别克英朗GT汽车，某些情况下由于开关问题远光灯无法关闭。
国家质检总局将组织对召回活动进行监测，如发现召回范围之外的车辆仍存在类似安全隐患，将要求生产者重新召回，或采取其他强制措施。召回车辆为2009年10月10日至2012年7月2日期间生产的部分别克英朗GT汽车。
通用汽车的中国地区发言人确认召回事件，称此次召回和近期全球通用召回事件无关。(完)
(编译 田建华; 审校 王洋)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。