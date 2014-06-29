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中国财经 | 2014年 6月 29日 星期日 18:35 BJT

上海通用汽车将召回近20万辆别克英朗GT汽车

路透上海6月27日 - 中国国家质检总局周五称，通用汽车(GM.N)中国合资公司将召回中国当地生产的194,107辆别克(Buick)汽车，因中国消费者投诉该车型远光灯问题。

国家质检总局在官网上称，上海通用汽车公司召回的别克英朗GT汽车，某些情况下由于开关问题远光灯无法关闭。

国家质检总局将组织对召回活动进行监测，如发现召回范围之外的车辆仍存在类似安全隐患，将要求生产者重新召回，或采取其他强制措施。召回车辆为2009年10月10日至2012年7月2日期间生产的部分别克英朗GT汽车。

通用汽车的中国地区发言人确认召回事件，称此次召回和近期全球通用召回事件无关。(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)

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