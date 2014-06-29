上海通用汽车将召回近20万辆别克英朗GT汽车

国家质检总局在官网上称，上海通用汽车公司召回的别克英朗GT汽车，某些情况下由于开关问题远光灯无法关闭。

国家质检总局将组织对召回活动进行监测，如发现召回范围之外的车辆仍存在类似安全隐患，将要求生产者重新召回，或采取其他强制措施。召回车辆为2009年10月10日至2012年7月2日期间生产的部分别克英朗GT汽车。