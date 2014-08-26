上海金交所自9月9日起将夜市开市时间提早一小时

路透上海8月26日 - 中国上海黄金交易所网站刊登最新通知称，根据会员单位及投资者的迫切需求，进一步与国际市场接轨，交易所将于9月9日起将夜市的开市时间提前一小时。

通知指出，夜市的开盘集合竞价时间提前一小时到19:50-19:59，夜市的连续交易开始时间从21:00提前到20:00，交易结束时间为第二天的2:30。

有业内人士指出，原本的夜市交易时间尚未能完全覆盖外盘的活跃交易时段以及一些重要数据的公布时间，若能把交易时间提前，可以更好的规避风险及活跃交易。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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