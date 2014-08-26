上海金交所自9月9日起将夜市开市时间提早一小时

中国公募基金一季度盈利1105亿元 混合型基金最赚钱--报载
路透上海4月25日 - 上海证券报周二援引天相投顾数据称，一季度中国公募基金摆脱了去年的亏损局面，整体盈利1,104.61亿元人民币。其中，混合型基金获利414亿元，成为今年首季最赚钱的品种。
路透上海8月26日 - 中国上海黄金交易所网站刊登最新通知称，根据会员单位及投资者的迫切需求，进一步与国际市场接轨，交易所将于9月9日起将夜市的开市时间提前一小时。
通知指出，夜市的开盘集合竞价时间提前一小时到19:50-19:59，夜市的连续交易开始时间从21:00提前到20:00，交易结束时间为第二天的2:30。
有业内人士指出，原本的夜市交易时间尚未能完全覆盖外盘的活跃交易时段以及一些重要数据的公布时间，若能把交易时间提前，可以更好的规避风险及活跃交易。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月25日 - 上海证券报周二援引天相投顾数据称，一季度中国公募基金摆脱了去年的亏损局面，整体盈利1,104.61亿元人民币。其中，混合型基金获利414亿元，成为今年首季最赚钱的品种。
路透巴西利亚4月24日 - 巴西政府一名官员周一称，中国海航机场控股(集团)有限公司将收购巴西大型工程企业Odebrecht所持巴西第二大机场的全部股权，以帮助打破与政府机构在许可权问题上的僵局。
路透4月24日 - 美国油气集团雪佛龙(Chevron)将把旗下估值为20亿美元的三个天然气田出售给一个中资财团，因该公司计划今年剥离非核心资产。