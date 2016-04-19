版本:
中国
中国财经 | 2016年 4月 19日 星期二 13:23 BJT

上海金集中定价交易周二启动 中国声音有助提升国际定价权

路透上海4月19日 - 全球现货金交易量最大的交易所--上海黄金交易所周二推出上海金集中定价交易，以类似“伦敦金”的定价原理，为国内金市提供可交易的以人民币计价的黄金价格。

这将有助于作为全球最大黄金消费国的中国，在国际黄金市场上发出自己的声音，从而在一定程度上提升国际定价的影响力。

上海金是以人民币/克计价，对象为在金交所指定仓库即期清算交割的、标准重量为1千克且成色不低于99.99%的金锭，每天在10:15和14:15两次定价；伦敦金是以美元/盎司计价，对象为在伦敦即期清算交割的、含金量不低于99.50%的400盎司金锭，每天亦是两次定价。理论上，上海金与伦敦金将分别反映两个地区、两个市场不同的供需状况。

上海金交所周二上午发布首个基准价256.92元／克，而金交所Au9999早盘收报256.75元。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐