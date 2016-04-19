上海金集中定价交易周二启动 中国声音有助提升国际定价权

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透上海4月19日 - 全球现货金交易量最大的交易所--上海黄金交易所周二推出上海金集中定价交易，以类似“伦敦金”的定价原理，为国内金市提供可交易的以人民币计价的黄金价格。
这将有助于作为全球最大黄金消费国的中国，在国际黄金市场上发出自己的声音，从而在一定程度上提升国际定价的影响力。
上海金是以人民币/克计价，对象为在金交所指定仓库即期清算交割的、标准重量为1千克且成色不低于99.99%的金锭，每天在10:15和14:15两次定价；伦敦金是以美元/盎司计价，对象为在伦敦即期清算交割的、含金量不低于99.50%的400盎司金锭，每天亦是两次定价。理论上，上海金与伦敦金将分别反映两个地区、两个市场不同的供需状况。
上海金交所周二上午发布首个基准价256.92元／克，而金交所Au9999早盘收报256.75元。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。