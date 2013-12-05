上海期金盘中再跌至逾五个月新低

路透北京12月5日 - 上海期金和期银周四双双收高，但受美国多项乐观数据影响，期金盘中一度跌至逾五个月新低。分析师指出，隔夜美国数据靓丽，又一次令美联储收紧政策的预期升温，但考虑到贵金属市场已经提前做出反应，且黄金实体消费的旺季来临，料贵金属短期下跌空间有限。

上海期金主力1406合约收涨1.16%至每克247.90元人民币，而盘中一度跌至244.05元，为今年6月28日以来最低。沪银主力收市上涨1.26%至每公斤4,114元。

美国多项乐观数据竞相绽放，点亮经济前景。美国11月民间就业增长速度为一年来最快，为美联储在未来几个月开始缩减购债规模进一步扫清了道路。周三公布的其它数据也直指经济前景亮丽，上月服务业取得相当不错的增长，10月出口也达纪录高位。房屋市场亦传来好消息，新屋销售增幅为将近33年半以来最大。

美国数据靓丽，令伦敦现货金当日小幅下挫，而全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust黄金持仓量周四较上一交易日减少0.32%，或2.7吨，至838.71吨，显示国际资金对贵金属的投资意愿仍在持续下降。

不过，上海中期贵金属分析师李宁指出，美联储提前退出宽松已经很多次拖累金价下滑，日后这一消息真的出炉，其对金价的影响亦将不会太大。昨日靓丽美国数据下，今日上海期金和期银仍双双收涨就是印证。

“虽然受美国经济数据好转的压制，...上海期金的未平仓量最近持续增加，显示有抄底的资金进入，估计是想在消费旺季来临时入场做多，金价下探空间有限，且不排除小幅反弹。”李宁指出。

她并认为，随着消费旺季来临，中国和印度方面的实体需求还是不错的，但黄金投资需求下降对金价影响挺大的，如果说ETF会有加仓表现，反弹就比较可观。明年预计国际金价将会在每盎司1,100-1,500美元区间震荡，下方空间不大。

世界黄金协会高层(WGC)周四表示，尽管三季度全球黄金投资需求大减，但中国和印度等国的实物需求坚挺，预计今年中国黄金供应缺口将超过700吨。尽管金价近几个月大跌，投资需求下滑，但三季度印度和中国的实物需求成为亮点，成为放慢金价下跌步伐的关键因素。

瑞银周一将2014年黄金均价预估从每盎司1,325美元下调至1,200美元，称在全球经济前景乐观以及对美联储缩减刺激时机预期的背景下，黄金不太可能重获吸引力。该机构还下调2014年白银均价预期至每盎司20.5美元，此前预期为25美元。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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