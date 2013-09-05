沪金银期货普跌 QE退出忧虑施压

路透北京9月5日 - 上海期货交易所的贵金属期货周四呈现金银普跌走势，其中，白银收盘大跌3.75%。分析师称，金银普跌主因美国数据提振经济成长希望促使国际金价下跌，且西方牵头对叙利亚实施军事打击的忧虑有所缓解，但9月金银上涨概率仍大。

上海中期贵金属分析师李宁指出，9月美国可能选择逐步退出量化宽松政策，从而令金银价格承压，但综合历史表现，金银在9月上涨的概率仍较大。且8月以来白银反弹更猛烈，但进入9月以来黄金表现更好，促使金银比价上升，或是一个佐证。

沪金主力1312合约收报每克276.50元人民币，下跌1.48%，白银主力则收跌3.75%至每千克4,717元，金银收盘价均为逾十天来的低点。

“整个9月（黄金价格）波动可能比较大，但9月是上涨概率比较大，因为按照历史数据看，最近21年的金价上涨概率76%。...涨幅均值为2.98%。”上海中期贵金属分析师李宁称。

她并称，估计近期金银价格仍将高位震荡，目前的关注点是明天美国的就业报告。

此前公布的经济数据显示，全球的PMI数据均向好，其中欧洲制造业在8月呈现畅旺扩张，中国制造业活动亦回温，尤其是中国光伏产业企稳回升，令市场寄望白银的工业需求反弹。

李宁并强调，叙利亚局势对贵金属价格的影响仍在持续，而9月美联储可能开始退出量化宽松，目前这一预期已经在市场中发酵，届时其退出的规模只要没有超过市场预期，就不会对金银价格造成太大影响，只可能会一定程度压缩金银的涨幅。

截至北京时间16:02，伦敦现货金报每盎司1,388.11美元，美国12月期金下跌2.2%，报1,387.8美元。

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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