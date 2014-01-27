沪金收升于一个半月来高位

路透北京1月27日 - 上海期金周一延续上交易日涨势，收升于一个半月来高位。分析人士指出，这主要与临近中国春节而带来的实物金买需相关，持续上涨可能性不大，最早于本周中就可能出现回落。

他们指出，此前国际交易仓库显示有较多黄金交割，从中国、印度和欧美等国比较来看，流向中国的可能性较高，显示节日买需可能是提振期金价格的主要原因。

“不过，我调查了目前的实物金价大概在300块钱（每克）左右，实际上吸引力并不大，过了大年初一该买的也都买了。”宏源期货金属研究室分析师冯海虹认为，这波需求持续时间可能不长。

她并认为，沪金价格上涨与近期资金撤出新兴市场、寻觅避险资产可能关系不大，因为目前选择黄金作为避险资产并非上选，相比之下美国国债、中国货币市场都会是更好的选择，避险需求即使存在影响也较小。近期黄金和白银走势背离也说明贵金属避险需求不高。

沪金主力1406合约收高0.73%，至每克249.6元，为2013年12月12日以来最高收位。沪银主力1406合约今天则收跌0.68%至每千克4,102元。

冯海虹表示，美联储会议的时点在中国节假日前夕，可操作性不大。这周三、周四资金可能就会陆续离场，余下时间交投可能会比较清淡。

美联储官员在周二开始的政策会议上料再度把每月购债规模削减100亿美元，不太可能因为新兴市场资产惨跌而有所退缩。

全球市场方面，金价周一连续第三个交易日上涨，创两个月新高，此前周线连续五周上涨。现货金上涨约0.3%至每盎司1,271.59美元，此前曾触及1,278.01美元高点。

冯海虹并认为，后期黄金走势要看美联储货币政策是否出现意外情况，否则在市场预期较为一致的情况下，现货金在1,300美元下方遇阻回落、偏弱振荡的可能性偏大。（完）

(发稿 李然; 审校 林高丽)

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