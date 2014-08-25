上海黄金国际板反响热烈 外资欲测试人民币改革效果

图为沈阳一家金店的店员在整理货品。 REUTERS/Sheng Li

路透新加坡8月22日 - 中国筹备中的国际黄金交易中心签约成员数量超过目标，因外资银行和贸易公司寻求直接进入中国，测试允许他们用人民币交易大宗商品的改革效果。

外资参与者的强烈反响，将有助于中国为赢得更多黄金定价权，挑战伦敦和纽约的交易主导地位所做的努力。中国是全球最大的黄金生产国和实货黄金消费国。

一名资深消息人士称，上海国际黄金交易中心首轮吸纳成员数目标为30家，但在距交易中心启动仍有一个多月时间时，已签下40家，其中包括多家外资银行。

全球黄金交易界密切关注该交易中心的进展，因黄金是中国向外资交易商开放的首批大宗商品之一；他们可使用离岸人民币直接参与实货交易。

消息人士称，上海国际黄金交易中心初定于9月29日启动在上海自贸区的黄金交易，推出三种人民币定价实货黄金合约，分别为100克、1千克以及12.5千克的伦敦金条。该消息人士要求匿名。

“这个市场太重要，不能错过，”全球最大的黄金提炼商之一Argor-Heraeus主管Bernhard Schnellmann称。该公司也在考虑加入。

“我觉得上海黄金交易所的新交易中心将获得成功，因为他们有巨大的本土市场，应该有足够的流动性。”

新的自贸区也被视为外汇改革的试验田。中国政府谨慎行动，逐步允许人民币完全自由兑换。

**人民币计价交易**

允许外资交易人民币计价的黄金合约而无需先兑换成美元，这有助于人民币进一步参与国际市场，也能吸引境外人民币对黄金的需求。境外人民币交易目前局限于香港、新加坡和伦敦等特定的国际金融中心。

“自由贸易区推出本币黄金合约，可以把境内外投资者聚拢起来，这点挺有意思，”一家储金银行交易商称。该行正考虑加入该交易中心。

上述资深消息人士拒绝指出已经签约的公司，但市场消息人士表示汇丰(HSBA.L)、澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)、南非标准银行(SBKJ.J)、渣打银行(STAN.L)、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)(BNS.TO)和摩根大通(JP Morgan Chase)(JPM.N)有意参与其中。

公司官员表示，炼金商Argor-Heraeus和Perth Mint也在考虑参与。

目前尚不清楚，是否所有参与机构都将成为第一批交易成员，还是会稍晚签约。

瑞士炼金商美泰乐(Metalor)曾在6月向路透表示，将作为创始会员参与交易中心。

“我们非常希望参与上海自贸区黄金国际板的合作，期待新交易中心的发展，成为一个吸引外资进入中国实货黄金市场的契机，”澳新银行通过电子邮件发送的声明称。

其他企业拒绝置评。

**定价权**

资深消息人士称，40家签约会员包括跨国银行、炼金企业和贸易行。

该名人士称，“市场反响比预期的要好，国际板启动后我们将增加参与机构数量。”

上海黄金交易所一名发言人表示，原先计划招募30家会员，但没有透露已有多少家签约。

中国正在大力推动为多种大宗商品建立定价基准。中国是铜和煤炭等多种原材料的全球最大买家。

中国和新加坡等其他亚洲黄金交易中心正在寻求掌握黄金定价权，希望建立能替代伦敦金定盘价的基准。伦敦金定盘价是全球黄金价格基准，因被疑受到操控正在接受监管部门调查。

外国投资者积极参与中国黄金市场交易被视为重要的积极一步，但中国黄金价格能否被广泛接受，最终还要看人民币的流动性，以及是否完全可兑换。(完)

(编译 王丽鑫/朱晓军/王颖；审校 徐文焰)

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