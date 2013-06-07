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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 17:33 BJT

中国期市：上期所将从7月5日起推出黄金和白银夜盘交易--消息

路透上海6月7日 - 两名知情人士透露，上海期货交易所将从7月5日开始推出黄金和白银夜盘交易。(完)

(编译 许娜; 审校 沈以文)
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