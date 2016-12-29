上海金交所将下调单笔最大报价量 以抑制金价波动

路透北京12月28日 - 全球最大实货黄金交易所--上海黄金交易周三表示，将限制部分黄金现货合约单笔最大报价量。分析师认为，此举将限制机构投资者对金价的影响。

该交易所在声明稿中表示，自2017年1月1日起，将部分黄金现货合约单笔最大报价量调整为500千克。但并未说明理由，也未回覆要求置评的电话。

此举并不会影响交易商一天所能出售或买进的黄金数量，但可能迫使交易商将大笔交易分成多次执行，从而降低“胖手指”(fat finger)错单的风险，抑或阻止大型投资者的快速买进或卖出操作影响金价。

这可能推高交易成本。

国泰君安期货黄金分析师Xie Qingpeng表示，该举措将阻止大量资金一次性流出市场，并进而阻止金价在短时间内急跌。(完)