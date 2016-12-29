上海金交所将下调单笔最大报价量 以抑制金价波动

中国继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资 将有序扩大开放--商务部
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。
路透北京12月28日 - 全球最大实货黄金交易所--上海黄金交易周三表示，将限制部分黄金现货合约单笔最大报价量。分析师认为，此举将限制机构投资者对金价的影响。
该交易所在声明稿中表示，自2017年1月1日起，将部分黄金现货合约单笔最大报价量调整为500千克。但并未说明理由，也未回覆要求置评的电话。
此举并不会影响交易商一天所能出售或买进的黄金数量，但可能迫使交易商将大笔交易分成多次执行，从而降低“胖手指”(fat finger)错单的风险，抑或阻止大型投资者的快速买进或卖出操作影响金价。
这可能推高交易成本。
国泰君安期货黄金分析师Xie Qingpeng表示，该举措将阻止大量资金一次性流出市场，并进而阻止金价在短时间内急跌。(完)
(编译 戴素萍 审校 张涛)
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
路透北京5月25日 - 新华社旗下的经济参考报周四报导称，针对市场关于银监会发文重点检查信托违规拿地业务的消息，银监会相关负责人表示，银监会近日印发检查要点是仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。