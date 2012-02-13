上海金交所拟延长交易时间--官员

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海2月13日电---中国上海黄金交易所新闻发言人、综合部总经理顾文硕周一表示,金交所正与中国外汇交易中心协商,商讨在银行间市场建立场外黄金询价交易市场的可能性.同时,为更好满足会员需求,金交所亦在考虑延长夜盘交易时间.
他在接受路透专访时还表示,金交所今年将会研究开发一些新品种,例如钯金、黄金上市交易基金(ETF)等.不过黄金ETF只是处於初步研究阶段,目前尚没有具体完整的方案.
"我们跟中国外汇交易中心一起合作,研究银行间的(黄金)询价交易市场问题,也就是在我们交易所之外,再搞一个银行间市场."他说.
不过他强调,这个场外市场的建立只是处於研究和协商过程中,"怎麽推,什麽时候推,都需要有具体条例和细则."
上海黄金交易所主要实行标准化撮合交易方式,交易时间为每周一至五(节假日除外)上午9:00-11:30,下午13:30-15:30,晚上21:00-隔日2:30(周五暂无夜盘).
上海金交所已是全球黄金现货交易量最大的市场.据其网站介绍,去年该所总交易额为4.44万亿元人民币,同比增长120%;其中黄金现货交易量达7,438.5吨,交易额达2.48万亿元,分别同比增长23%和53%.(完)
--发稿 林琦 审校 丁淑琴
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。