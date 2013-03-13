上海金交所银行间黄金询价远期交易将于25日推出--消息

路透北京3月13日 - 两位消息人士周三称，中国上海黄金交易所银行间黄金询价交易系统将于3月25日推出远期交易，但掉期交易何时推出尚不确定。目前金交所仅有即期产品的交易。

多家银行的相关交易人士称，此举令银行间黄金询价交易市场的产品线更为丰富，改变了之前只有即期交易的状况。更重要的是，这一产品的推出将增加询价交易系统的流动性，有利于推动国内黄金市场的进一步发展。

一位股份制银行相关业务人士对路透表示，“3月25日（银行间黄金询价交易）远期会开，但掉期不一定。”

另一家外资行交易员亦称，已经获得口头通知，将于25日开始银行间询价交易的远期交易，掉期交易是否上线则“不确定”。

交易员并表示，银行间询价交易系统才刚启用时间不太长，目前询价交易系统的流动性还不是很好，但随着远期交易等上线，肯定会有更多的黄金交易选择用询价交易系统。

上海黄金交易所在接受路透查询表示，关于何时推出银行间黄金询价交易的远期和掉期交易，“还在研究，还没有确定什么时候”。

此前，中国上海黄金交易所公告称，自去年12月3日起试运行银行间黄金询价业务，中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)等20家中外资银行获准参与该业务。经上海金交所核准的市场参与者可通过中国外汇交易中心外汇交易系统以双边询价方式进行黄金交易,并通过上海金交所进行清算与交割.（完）

(发稿 李文科/张胜男/谢衡; 审校 屈桂娟)

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