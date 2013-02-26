上海金交所将提高黄金延期交收合约保证金比例

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透新加坡2月26日 - 上海黄金交易所周二在网站公告中称,将提高黄金延期交收合约保证金比例,从10%提高到11%.
为控制交易风险,如果黄金或白银延期交收合约的未平仓合约连续四日超过35%,则该交易所将采取提高合约保证金、限制新仓位、调整涨跌停板或迫使合约关闭等作法.
该交易所称,常称作黄金T+D的黄金延期交收合约过去四日的未平仓合约增长了37.73%至223.99吨.
涨跌停板幅度限制维持在7%不变.(完)
(编译 石冠兰; 审校 白云)
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路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。