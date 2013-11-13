路透上海11月13日 -上海黄金和白银期货周三双双创出数月来收盘低位。尽管昨日美联储官员继续释出温和言论，但美国经济数据整体向好，令市场对美联储年内退出宽松政策的忧虑挥之不去，贵金属价格恐近期恐难摆脱弱势。

上海期金主力1312合约收低0.67%，至每克252.15元人民币，为7月11日以来收盘新低；白银主力收跌1.70%至每千克4,233元，创出三个月新低。

中金公司贵金属分析师蒋阳晶表示，目前金价已基本消化美联储非农就业数据的影响，近期美联储官员的表态将成为判断政策路径的重要线索，国内方面主要看现货需求是否能撑住。

“上海黄金的现货溢价比以前稍好一点，按理说目前价位的实货需求要会比1,300多美元时强一些，目前为止差不多是这样，但后期如果看不到实货需求的持续支撑，价格方面就会更加悲观。”他表示。

此前中金公司在报告中指出，大宗商品2014-2015年供应面的分化将是决定相对收益的关键因素，石油、铜及黄金将趋势下行。中金预计2014年底金价将跌至每盎司1,200美元。

美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特与明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔周二表示，由于美国增长不温不火，且就业增长前景存在不确定性，所以美联储应该保持超宽松的货币政策。他们的表态支持了美联储不会在明年之前缩减购债规模的看法。

上周五公布意外强劲的美国10月就业数据后，众多投资者重新评估美联储缩减购债的时机。目前市场注意力放在美联储主席提名人叶伦在周四参议院听证会上的言论。

蒋阳晶预计，年底前金价将延续低位震荡格局，大幅反弹和创出新低的可能性都不大。

美国铸币局公布的数据显示，其AmericanEagle银币今年以来的销量达到4,017.5万盎司，创出年度纪录高位，亦表明贵金属实货需求坚挺。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR GoldTrust周一黄金持仓量较上周五持平，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver TrustSLV的白银持仓量较上周五下降0.51%。(完)

(发稿 丁琦；审校 张喜良)

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