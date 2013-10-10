沪金和沪银跌幅居前 美国债务上限忧虑放缓打压避险买需

中国太保去年净利同比下降32% 受投资收益下降等影响
路透上海3月30日 - 中国大型保险公司--太平洋保险（集团）股份有限公司周三晚间发布2016年年报，去年公司实现净利120.57亿元人民币，同比下降32%，主要受投资收益下降及准备金折现率变动的影响。
路透上海10月10日 - 上海期金和期银周四收盘跌幅位居各品种前列，美国预算危机出现缓和迹象，令黄金的避险魅力消退，市场目光逐渐转移至量化宽松即将缩减的前景上。
上海期金主力1312合约收低1.38%，至每克260.70元。周四日盘大部分时间都在围绕夜盘的跌势进行整理。白银主力跌幅达2.12%，收报每千克4,437元。
宏源期货金属分析师冯海虹表示，“美国预算僵局对金价的避险提振正在不断减弱，此前又传出两党正在积极磋商的消息，市场对债务违约的忧虑又消退了一些，而美联储收紧政策的忧虑则又开始浮现。”
据一名共和党领袖的助手称，美国共和党众议员正在考虑同意短期提高政府的举债权限，以争取时间就更广泛政策措施进行协商。
冯海虹表示，目前贵金属价格的弱势没有变化，即便预算问题再度出现波折，对金价的提振作用也有限。在全球经济缺乏亮点的背景下，市场对黄金的热情也在逐渐消退。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust近几日的持金量不断减少，似乎也印证了黄金对资金的吸引力正在下降。
纽约和伦敦金价周四双双小幅下跌。截至北京时间15:25，纽约商品交易所(COMEX)期金主力跌至0.22%，报每盎司1,304.3美元；伦敦现货金报每盎司1,304.65美元。
路透技术分析师王涛表示，现货金短线或测试1,287美元的支撑位，若跌破，将下看1,266美元。欲浏览技术分析图表,请点选链接:(link.reuters.com/jef73v)
世界黄金协会(WGC)数据显示，截止9月26日的一年，中央银行黄金协议(Central Bank Gold Agreement)规定下的黄金出售创该协议1999年第一版生效以来的最低水准。
(发稿 丁琦；审校 黄凯)
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