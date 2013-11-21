沪金沪银双双收挫至数月来新低

路透北京11月21日 - 中国上海黄金和白银期货周四随隔夜国际金价大幅下跌，创下数个月以来新低。分析人士认为，美联储一份10月份的会议记录显示，可能在未来几次政策会议中决定缩减刺激措施，令贵金属下挫。

不过由于会议记录相对过时，且缺乏明确结论，市场有可能对此做出了过度反应。后期价格继续下挫或大幅反弹的可能性均不大，短期可能在此盘整，并等候美国方面货币政策进展。

上海期金主力1312合约收低1.68%，至每克248.70元人民币，为7月9日以来收盘新低；白银主力收跌1.29%至每千克4,146元，创出逾三个月新低。

宏源期货贵金属分析师冯海虹认为，金价下跌是市场担忧的反映，但从基本面看依据并不足。加之考虑到新矿综合成本 、技术指标等因素，现货金在1,200美元/盎司处支撑仍然较强，继续破位下行的可能性并不大。

“有可能只是虚惊一场。”她续称，国际金价后期也不太可能出现大幅反弹，不建议投资者此时入场过度操作，即使继续下跌抢到短线反弹，也不能对反弹幅度抱有期望。

美联储周三公布的10月29日-30日政策会议记录显示，美联储官员认为如果经济增长状况允许，他们可能会在未来几次政策会议中的某次会议上决定开始缩减大规模的资产购买计划。

国际金市中，金价周四在四个月低位附近交投，昨日创下七周来最大单日跌幅，因市场担心美联储可能在未来几个月内开始缩减利好大宗商品的刺激措施。

注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。

(发稿 李然; 审校 黄凯)

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