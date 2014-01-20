上海新增2例人感染H7N9禽流感确诊病例 均已死亡

路透上海1月20日 -中国上海市政府卫生和计划生育委员会周一通报，上海市报告新增2例人感染H7N9禽流感确诊病例，两人均已死亡。

据上海卫计委网站信息，两位死者均为男性，一位31岁的患者为医务人员；另一位77岁患者为农民。

上海卫计委指出，上海市今年以来共报告7例人感染H7N9禽流感确诊病例，均为散发病例。所有病例的密切接触者，均已落实健康观察措施，目前无异常情况。

国家卫生计生委上周五通报，1月以来，浙江、广东等五省市共发现28例确诊病例个案，病例均为散发。至目前，监测未发现病毒发生有公共卫生意义的变异。

国家卫计委引述专家研判认为，由于病毒的传播途径仍是由禽到人，国内城乡活禽市场交易普遍存在，家禽散养现象在短期内难以消除，加之春节临近，活禽运输、交易和消费更加频繁，内地将继续出现人感染H7N9禽流感散发病例，但发生大规模流行的可能性小。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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