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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 21日 星期三 10:49 BJT

俞正声不再兼上海市委书记 由韩正兼任

中国高层的人事变动继续紧锣密鼓地展开，中共中央最新决定，新晋升的中央政治局常委俞正声不再兼任上海市委书记、常委、委员职务，由上海市长韩正兼任上海市委书记。图为韩正。路透

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