沪港通以成交量作为额度控制口径 无另收费--中国证监会

路透北京4月18日 -中国证监会新闻发言人邓舸周五针对沪港通有关问题表示，沪港通收费和税收原则是不新增投资者成本，不向投资者另行收费。股票买卖成交量作为额度控制口径，额度使用达到总额度时，交易所只接受卖单申报。

他在例行新闻发布会上指出，沪港通将按双方交易所和结算所税费标准收费，即投资者买卖对方交易所市场的证券，按照双方市场参与主体的规定支付相关费用和税收，涉及双边税收安排的按照国家税务主管部门的相关规定办理。

“在试点初期，香港投资者投资上交所市场产品的相关税费暂时比照QFII进行管理，以后将再做相应调整。”他谈到。

他还指出，非交易事项的资金流量不占用额度。上交所对港股通的额度使用量进行控制，港交所对上交所的额度使用量进行控制，但这两个使用量须在各自获批的总额度内。

邓舸还透露，沪港通额度管理的总体目标是是人民币流入、流出量基本平衡。目前将分别对沪股通和港股通实施単向总额管理。试点初期，沪股通和港股通额度分别为3,000亿元人民币和2,500亿元。每日额度分别为130亿元人民币和105亿元。

他并解释说，从实际操作来看，A+H股上市公司可以在沪、港交易所当日收盘后至次日开盘前重合的时段同步进行信息披露。对于非A+H股上市公司,投资者可以通过交易所网站直接查询披露信息。

对于两地交易日存在差异的问题，他表示双方商定如一方开市、一方休市，休市一方不提供参与开市一方的交易服务，并提前发布公告。若在差异时段进行交易，两地银行工作日不一致将影响两地资金的交收，另外也需要对现有系统进行修改，产生额外的运作成本。（完）

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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