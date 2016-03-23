港交所与上海黄金交易所联手拟推出黄金产品并互联互通

力拓和中铝矿业国际将结束合资探勘事业
路透北京/悉尼1月18日 - 中铝矿业国际周三证实，力拓和该公司已经结束了探勘合资事业，此前花费了六年时间仍未能在中国找到铜矿脉。
路透伦敦3月23日 - 香港交易及结算所(港交所)(0388.HK)和上海黄金交易所周三表示，二者已经联手，可能推出贵金属合约并强化两家交易所之间的联系。
两家交易所称，二者签署了一份谅解备忘录“将双方共同感兴趣的多个领域纳入考虑范围，包括合作开发贵金属产品和跨交易所互联互通。”
目前中国接近推出人民币黄金定盘价，此举或将令亚洲买家在黄金交易中拥有更大话语权。
上海黄金交易所是全球最大的实货金交易所，于2014年9月启动黄金国际板。该交易所还与芝加哥商业交易所集团(CME Group)(CME.O)等其他同业展开谈判，以期让黄金产品在后者的交易平台挂牌。
港交所此前曾表示，将考虑推出黄金产品；不过该交易所旗下的香港期货交易所去年刚刚暂停了成交稀少的黄金期货合约交易。(完)
(编译 徐文焰；审校 孙茉莉)
路透北京/悉尼1月18日 - 中铝矿业国际周三证实，力拓和该公司已经结束了探勘合资事业，此前花费了六年时间仍未能在中国找到铜矿脉。
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。