港交所与上海黄金交易所联手拟推出黄金产品并互联互通

路透伦敦3月23日 - 香港交易及结算所(港交所)(0388.HK)和上海黄金交易所周三表示，二者已经联手，可能推出贵金属合约并强化两家交易所之间的联系。

两家交易所称，二者签署了一份谅解备忘录“将双方共同感兴趣的多个领域纳入考虑范围，包括合作开发贵金属产品和跨交易所互联互通。”

目前中国接近推出人民币黄金定盘价，此举或将令亚洲买家在黄金交易中拥有更大话语权。

上海黄金交易所是全球最大的实货金交易所，于2014年9月启动黄金国际板。该交易所还与芝加哥商业交易所集团(CME Group)(CME.O)等其他同业展开谈判，以期让黄金产品在后者的交易平台挂牌。

港交所此前曾表示，将考虑推出黄金产品；不过该交易所旗下的香港期货交易所去年刚刚暂停了成交稀少的黄金期货合约交易。(完)