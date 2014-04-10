沪港通存套利机会助A股修复估值 大盘或存5-10%反弹空间

* 沪港通为中国资本市场开放打通新渠道

* 银行保险等A股蓝筹面临估值修复，券商亦受益

* A股大盘反弹空间5-10%

* 香港离岸人民币中心更稳固

作者/林琦/雷美珍/张晓翀

路透上海/香港/北京4月10日 -沪港通试点细节周四中午亮相，显示中国资本市场对外开放再进一步；而沪港两个交易所的对接以及海外资金这股“活水”涌入，将有助于打破国内大盘蓝筹股长期低迷不振的局面，并有望推动A股大盘反弹5-10%。

不过，沪港通体制下的资本流动并非单向，香港市场部分绩优蓝筹和科技股中的稀缺标的，亦会吸引部分国内资金外流，有助于稳定香港离岸人民币中心地位。

“资本市场开放的政策目的还是很明显的，中长期来看，或会形成沪深港一体化的趋势。”浙商证券分析师王伟俊指出，当然，A股蓝筹股估值提升、对投资者增强吸引力、提高市场活力和融资能力亦是可以预见的。

港交所(0388.HK)主席周松岗称，沪港市场建立互联互通机制标志着中国资本市场对外开放迈出了一大步，也是香港金融发展史上的一个重要里程碑。通过这个计划，香港将再次成爲连接中国与世界的桥梁。

中国证监会周四与香港证监会发布联合公告称，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要六个月准备时间。试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元；港股通总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。

目前海内外投资者若要跨境投资，海外投资者直接投资A股需通过合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）；而国内投资者可通过合格境内机构投资者（QDII）投资海外市场。

这则公告罕见在交易时段内公布，沪港两地市场应声而动，处于价值洼地的A股蓝筹股及两地上市的中资券商股大幅上涨，A股市场指标--沪综指.SSEC周四收涨1.38%，并创下一个半月来新高；H股则收涨1.51%.

基于A/H股公司中权重股的折价，不少分析师估计A股大盘的上涨空间可达5-10%，即沪综指还有100－200点的空间。申银万国认为，沪港通额度内的资金很难让估值完全接轨，维持修复性反弹的判断。

据联合公告，沪股通的股票范围是上海证券交易所上证180指数、上证380指数的成份股，以及上海证券交易所上市的A＋H股公司股票；港股通的股票范围是香港联交所恒生综合大型股指数、恒生综合中型股指数的成份股和同时在香港联合交易所、上海证交所上市的A＋H股公司股票。双方可根据试点情况对投资标的范围进行调整。

**套利行为提振A股蓝筹股**

沪港通的试点，等于是在上证所与港交所两个水池间修通一个水渠。同一家公司但A、H股股价有较大落差的不合理现象，将在套利行为下逐步改善。

“A股市场，尤其是蓝筹股的估值存在一定的不理性。经济不好，股票就要跌，但这需要有个度，”银河证券资深分析师任承德表示，沪港股机制下，相互套利成为可行。目前银行、保险等相当多A股存在明显折价，短期将有补涨走势。

以周三收盘价计算，A股相对H股的最新加权折价率为6.31%，其中工商银行(601398.SS)(1398.HK)等大型银行股A股的折价约在一成，中国人寿(2628.HK)(601628.SS)等四大保险股的折价在四分之一。折价最低的海螺水泥(600585.SS)(0914.HK)A股较H股打六五折，这意味其A股至少涨逾五成才能追上现在的H股价格，海螺水泥A股周四收在涨停。

当然，套利行为肯定会令券商受益。上海证券分析师胡月晓认为，有套利机会就有交易，有交易市场就活跃；同时标的都是大蓝筹，对市场气氛和心理也有影响。大券商特别是两地业务存在的券商是直接受益。

“香港反映国际资本市场，上海反映国内资本市场，国际定价体系似乎更合理，A股向上的概率更大。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出，A股市场究竟能涨多高，关键要看多少增量资金愿意入市。

他说，债券及理财产品的刚性兑付正面临破局，市场无风险收益率水平下降，这可能吸引囤积在固定收益类的资金转而关注股市，沪港通可能是一个好的理由。

近阶段，中国监管层高层多次强调,今年将大力建设蓝筹股市场，但因今年来中国经济增速弱于预期，大多来自周期性行业的蓝筹股估值相当低，银行股平均五倍的市盈率已创下历史新低。

中银国际分析师周荣华表示，这一轮的确政策的意图非常明显，优先股、沪港通和T+0等利好措施，前两个都明确，就T+0还没有，这些政策指向都是蓝筹股。

“有这些政策预期在，蓝筹的强势就进一步得到延伸啦，都已经不是经济层面政策所推动，更多是股市层面政策所推动，”他说。

近期部分具官方背景的媒体股市评论风向已有所转变，上海证券报等证券类媒体撰文称大盘蓝筹的分红收益率（分红/市值）已超过银行存款利率。甚至官方喉舌人民网近日发文批评，持悲观态度的机构代表--安信证券成为A股市场的“大空头”，表现不专业。

**香港市场亦受惠**

当然，沪港通机制下，香港市场亦是受益者。中国证监会在公告中指出，沪港通机制，有利于香港发展成为内地投资者重要的境外投资市场，巩固和提升香港的国际金融中心地位，亦有利于推动人民币国际化，支持香港发展成为离岸人民币业务中心

交银国际资产管理的基金经理冯时煖称，沪港通机制有助增加两地股市交投量，香港市场吸引内地资金投资，而A股市场的开放其实面向全球，吸引国际资金经香港直接进入内地股市。

他并称，在新机制下，相信AH股价差很快收窄，今日已有对冲基金做出相关投资，例如原本H股较A股有较大折让的上海石化H股(0338.HK)、仪征化纤H股0350.HK分别大涨19%及16%。除了AH股之外，一些独特行业或个股，例如腾讯(0700.HK)亦会吸引内地资金购买。

海通国际(0665.HK)称，相信试点有助于促进海通国际跨境业务及人民币业务发展，并为现有客户带来新的投资机会，优化资产配置结构。由于有关政策落实仍需要时间，海通国际将积极研究如何为现有及新增个人及机构客户提供相关服务，为投资者带来新的投资机遇。

“（沪港通）这件事情是金融改革超预期的结果，券商的确受益，我们香港公司很激动，马上要拉A股客户去港股开户，那边佣金率高。”申银万国指出。

香港证监会主席唐家成表示，试点计划启动前，须要先落实所有必需的监管批准。两地证监会亦会采取所有必要措施，确保在沪港通下设立有效的监管机制，以便及时应对各自或两地市场的所有违法行为，以及加强跨境执法合作。（完）

(审校 毕晓雯)

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