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中国财经 | 2014年 11月 18日 星期二 18:45 BJT

沪港通开通后套利机会减少 投资者应专注长期策略--花旗

路透香港11月18日 - 投行花旗的报告称，沪港通开通后A股与H股的套利机会减少，因此投资者应专注于长期策略，买入具升值潜力的A股落后股。

报告指出，由于同时在A股和H股上市的股份价差收窄，此前的AH股套利策略重要性正在减退，因此该行认为，投资者应更专注三大长期策略，一是买入被忽略的A股行业龙头，二是买入较少人持有的A/H股，三是买入价值被低估的A股高息股。

该行列出十大首选A股分别是平安保险(601318.SS)、中国人寿(601628.SS)、工行(601398.SS)、上汽集团(600104.SS)、伊利股份(600887.SS)、万科(000002.SZ)、南车(601766.SS)、国电南瑞(600406.SS)、山东新华医疗器械(600587.SS)以及宝钢(600019.SS)。

而十大首选离岸股票分别为中国人寿(2628.HK)、中国银行(3988.HK)、农行(1288.HK)、华润置地(1109.HK)、腾讯(0700.HK)、携程(CTRP.O)、裕元(0551.HK)、复星医药(2196.HK)、中铁建(1186.HK)以及新奥能源(2688.HK)。

花旗重申，A股对全球投资者具策略意义，估计至2020年，A股市值年增长率13%，国际投资者持有A股的比例将由现时2%升至7%，并将吸引0.6万亿美元的累计净流入。未来A股无可避免地会被纳入全球基准指数，并以明年6月MSCI新兴市场指数.MSCIEF检讨为开端。

该行维持2015年底MSCI中国指数.MSCICN目标76点，沪深300.CSI300目标2,750点，较现水平分别有逾20%及8%上升空间。

MSCI中国指数周二收跌0.99%，报62.89点；沪深300则跌1%，报2,541.41630点。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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