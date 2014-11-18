沪港通开通后套利机会减少 投资者应专注长期策略--花旗

路透香港11月18日 - 投行花旗的报告称，沪港通开通后A股与H股的套利机会减少，因此投资者应专注于长期策略，买入具升值潜力的A股落后股。

报告指出，由于同时在A股和H股上市的股份价差收窄，此前的AH股套利策略重要性正在减退，因此该行认为，投资者应更专注三大长期策略，一是买入被忽略的A股行业龙头，二是买入较少人持有的A/H股，三是买入价值被低估的A股高息股。