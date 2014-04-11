沪港通为两市带来新资金 会扩大离岸人民币使用--肖钢

中国3月70个大中城市房价指数同比升11.3% 环比扩至0.6%--路透测算
路透北京4月18日 - 路透根据中国国家统计局周二公布数据测算，今年3月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升11.3%，已连涨一年半，但涨幅连续第四个月收窄，低于上月的11.8%。
路透北京4月11日 -中国证监会主席肖钢周三晚间在博鳌论坛上称，刚刚宣布启动的股市沪港通，为两市带来了新的资金来源，将增强两市竞争力；同时，也会扩大香港离岸人民币使用量，帮助香港巩固国际金融中心的地位。
他并表示，股市沪港通确实对合格的境外机构投资者(QFII)有一定的替代效应，但中国还会进一步扩大QFII。不仅要进一步扩大QFII的投资额度，特别是单个机构的投资额，也要适当放宽QFII机构的资格。
“沪港通以后，首先对内地市场能够带来长期投资的资金，开辟了这样一个渠道，现在内地市场的估值是比较低的，特别是上海市场，”他说，“也为香港市场注入新的资金来源的渠道...会进一步扩大在香港离岸人民币的使用量，这对巩固香港国际中心的地位很有好处的。”
央行行长周小川在同一场合亦指出，沪港通是“1+1明显大于2的这样一个例子”。所有配套的管理政策和有关改革，也都要逐步跟进，以解决货币自由兑换等发展的需要。
肖钢稍早亦在博鳌论坛上称，中港两地基金互认有利于香港成为海内外基金产品进出口平台；下一步要继续推进内地公司去海外上市，并简化相应程序。
沪港通试点细节周四中午亮相，显示中国资本市场对外开放再进一步；而沪港两个交易所的对接以及海外资金这股“活水”涌入，将有助于打破国内大盘蓝筹股长期低迷不振的局面，并有望推动A股大盘反弹5-10%。不过，沪港通体制下的资本流动并非单向，香港市场部分绩优蓝筹和科技股中的稀缺标的，亦会吸引部分国内资金外流，有助于稳定香港离岸人民币中心地位。(完)
(发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
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