香港《经济日报》：股市港沪直通车 冲出香港新未来

中国个别保险机构激进经营难免“翻车” 应回归主业种好“责任田”--新华
路透北京4月14日 - 对于近年来中国保险行业出现的非理性举牌、激进经营等问题，新华社周五刊文称，个别保险机构片面追求规模和利润，严重影响保险业长期健康发展；保险业应回归保险保障主业，种好自己的“责任田”，在行业发展和防范风险之间找到平衡点。
（4月11日社评）
港沪股市互联互通开通在望，这趟双向直通车既利港股交投，沪股在引入新资金外亦吸纳国际经验助股改。此反映港沪非零和竞争，更凸显香港要受惠内地改革，须不断推进国际化。
中央在事隔近7年后的今天才决定开车，车程更由单程变双程，一方面应因内地金融改革已上新台阶，中央对管控跨境资金流动、港沪股市承受力等已有较大信心，遂更敢于运用港股此平台，助内地资金走出去。
另一方面，中央亦冀透过香港将更多国际投资者引入内地，既为A股市场注入活水，更重要是利用香港引入国际资金的同时，将国际对公司管治、监管水平等更高要求一并引进，以倒逼内地股改、企业改革，让内地股市由现时炒消息、炒短綫主导，变成更重视价值投资，提升透明度与效率促内地股市健康发展。
惟更应留意的是，今次港沪股市双向直通车，更带出中港经济互动两个积极信息。
其一，港沪竞争非零和游戏。港沪互联互通，香港金融发展固得益，上海力争建股市国际板多年无功，现却藉香港打开国际门户，足见港沪若加强合作，可创双赢。
其二，香港独特优势难代替。近年中央积极助推新加坡、伦敦等离岸人币业务，令香港人币离岸中心难再享「独家」利益。惟港沪股市双向直通车凸显，在中央眼中，香港独特角色仍难替代。只要香港能做好国际化，中央便会不断以香港作改革试验田，令中港互惠互利。
港人应思考如何进一步发挥香港的独特优势，尤其国际化，以在内地改革中抢占先机，不断推香港国际金融中心再上台阶。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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