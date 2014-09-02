沪港通将为环球和中国国内投资者提供结构性机会--高盛

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路透香港9月2日 - 投行高盛最新中国策略报告称，沪港通很大机会于10月实施，新机制将引领中国A股走向世界舞台，并释放出大量国内投资组合流向香港市场，为环球和国内投资者提供结构性投资机会。
报告指出，对于环球投资者来说，沪港通将创建单一中国市场，而这个市场在全球市值和交易额的排名分别第二及第三，并增加可供投资企业数目855家，额外市值近4万亿美元。根据韩国和台湾的经验，中国A股很可能快将加入环球指标指数。环球投资者可能可以透过A股更有效地投资于中国增长概念。投资者可以在几个方面挑选股票，包括具稀有价值、具GDP代表性、高/稳定收益、QFII拥有权以及适当管理层激励机制的公司。
对于A股投资者来说，现时中国民居将72%投资于房地产、6%于股票，沪港通容许他们分散这种低效的资产配置。从他们的投资行为和需求来看，将来其关注重点会在中型市值增长股，当中包括具重估潜力、于中港两地上市的H股；具国际市场地位的香港蓝筹股以及A股欠缺的家居品牌。
报告并指出，随着沪港通进一步扩容，这个机制会带来更深层意义，包括中港股市会进一步融合，A股和H股估值趋同，开放对市场带来的短期利好，B股历史任务完结并转换为H股，上海与香港之间竞争不再是零和游戏而是重要的双向流动，以及成本基础上升带来的业务挑战。
综合以上意见，高盛推荐20支股票并分成三类，第一类北向选择分别有上汽集团(600104.SS)、贵州茅台(600519.SS)、大秦铁路(601006.SS)、宝钢(600019.SS)、安徽海螺水泥(600585.SS)、天士力(600535.SS)、中国国旅(601888.SS)、复星医药6001963.SS、上海机场(600009.SS)、中信证券(600030.SS)。
第二类推介为南下股票，分别是汇丰控股(0005.HK)、腾讯控股(0700.HK)、友邦保险(1299.HK)、和记黄埔0013.HK、联想集团(0992.HK)、中国光大国际(0257.HK)、康哲药业(0867.HK)、广汽集团(2238.HK)、华能新能源(0958.HK)。
第三类是市场中介类，分别是港交所(0388.HK)和中信证券。
中国证监会4月与香港证监会发布联合公告称，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要六个月准备时间，即10月可以开通，惟具体实施日期主要视乎市场准备情况，监管部门至今尚未作出公布。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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