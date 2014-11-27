独家：沪港通成交量受限 因欧盟基金监管机构担忧安全性

图为在北京拍摄的人民币和欧元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透香港11月26日 - 市场人士对路透表示，欧洲主要基金监管机构担心，中国新近推出的沪港通机制可能没有为投资者提供充分保护，这一忧虑正阻碍数以千计的基金买入上海股票，对该机制的成功构成威胁。

沪港通于11月17日启动，允许外资藉由香港股票交易所买卖上海上市的股票，内地投资者则可通过上海证交所投资港股。

不过在沪港通推出一周内，成交量还不到最高额度的20%。

银行、基金经理人以及法律界人士对路透表示，这是由于很多受欧盟监管的大基金还未能参与到其中，除非沪港通机制在保护投资者方面能令欧洲主要基金监管机构--卢森堡证券金融监督委员会(Commission de Surveillance du Secteur Financier,CSSF)感到满意。

约有13,000支全球性对冲基金，或欧洲基金行业中三分之二的注册地在税率较低的卢森堡，并受到CSSF的管辖。这些基金中包括贝莱德(Blackrock)、邓普顿(Templeton)和富达(Fidelity)等重量级业者，令卢森堡的资产管理行业规模达到3万亿(兆)欧元(3.7万亿美元)。

市场参与方表示，CSSF希望确定，万一股票托管银行或者沪港通其中一家交易所破产，欧盟投资者通过沪港通购买的中国股票能获得充分的保护。

雷曼兄弟在2008年破产后，数以十亿美元计的基金资产被划入雷曼无力偿还的资产之列。这令投资者和监管机构对于托管安排异常敏感。

几名市场参与者表示，CSSF已经提出质疑，沪港通的安排是否符合欧洲针对共同基金为散户投资者保管资产制定的严格安全规定，特别是欧盟可转让证券集合投资计划(UCITS)中的投资产品。

“卢森堡的监管层要求托管方澄清，托管安排符合UCITS的相关规定，”香港的近律师行(Deacons)的合伙人Jeremy Lam表示。

但律师与行业人士称，一些托管单位感觉无法提供这样的保证。

CSSF接到路透询问之后，以声明稿表示其“已经(就沪港通)与部分托管方接触，目前处于一般性的讨论阶段。”

CSSF拒绝给出更多讨论的细节，但表示尚未接到任何UCITS所属基金想参与沪港通的正式申请。

沪港通成交量及卢森堡共同基金图表： link.reuters.com/man53w

**保障安全**

香港投资基金公会秘书处行政总裁黄王慈明表示，基金一直是24小时不间断地与欧洲监管机构合作以解决这个问题。

一些市场参与者表示，要找出一个可满足CSSF规范的解决方案可能需时六个月；而若中国被要求调整其证券法规的话，所费时间将会更久。

共同基金所购买的股票和债券，通常是由托管方替投资者代为持有，也就是受益所有权的概念。

根据欧盟对共同基金的规定，托管单位必须能够随时确认且监控客户基金。

但中国的交易体制使得托管方难以尽到这些义务，因为上海股票是透过一个涉及保管方、香港结算所及上海结算所的复杂三重结构在中国持有。

更糟糕的是，一些律师称中国法律没有明确承认受益所有者的概念，这意味着一旦出现问题，外国投资者可能没有办法证明他们拥有这些股票。

“归根到底，基金经理人对客户负有受托责任，”黄王慈明表示。

港交所在书面回答路透询问时称，交易所网站上明确说明了这项计划的托管安排。交易所还表示，将向托管方提供证书作为所有权证明。

但托管人表示，这是否能满足CSSF的要求仍不清楚。

上交所对路透表示，成交量下降的因素很复杂，但没有具体说明。

共同基金在试图透过2011年推出的人民币合格境外投资者(RQFII)配额计划投资中国时，也遇到相似的问题。UCITS基金要获得CSSF的批准必须等上九个月。

托管问题的解决若同样拖上很长时间，可能威胁到沪港通计划向其它资产类别的推广，或许导致MSCI等全球指数编制机构推迟将中国大陆股指纳入其新兴市场指数。

欧洲第二大UCITS中心的监督机构--爱尔兰央行告诉路透，他们不会对具体情况置评，但“申请必须符合所有适用于UCITS法律法规的要求”。(完)

(编译/审校 孙茉莉/徐文焰/李婷仪/郑茵/王兴亚/戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。