沪港通试点有利于香港吸引跨国企业上市--汇丰

中国3月70个大中城市房价指数同比升11.3% 环比扩至0.6%--路透测算
路透北京4月18日 - 路透根据中国国家统计局周二公布数据测算，今年3月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升11.3%，已连涨一年半，但涨幅连续第四个月收窄，低于上月的11.8%。
路透香港4月11日 -汇丰环球研究周五发表报告称，沪港股票市场建立交易互联互通机制试点，短期有利A、H股套利，中期来说将可增加香港作为全球跨国企业上市地的吸引力。
汇丰环球研究中国区证劵策略主管孙瑜在报告中指出，沪港通的建立对香港股市的影响较大，因试点规定的投资上海股市的每日投资额度只为其日均成交额的6%，但投资港股的每日额度则达到香港日均成交额的两成。
在昨天中港两地证监会公布消息后，多家A+H股价差较大的股份明显跳涨，并刺激港股主板成交额升至近1,069亿港元。孙瑜预期，未来AH股价差将会持续收窄。
此外，该行认为内地投资者会对A股市场目前欠缺，或估值较低的香港上市股份感兴趣，该行选出了12只港股，包括港交所(0388.HK)、友邦保险(1299.HK)、腾讯控股(0700.HK)、联想集团(0992.HK)、神州数码(0861.HK)、金山软件(3888.HK)、金沙中国(1928.HK)、新濠国际(0200.HK)、国药(1099.HK)、北控水务(0371.HK)、光大国际(0257.HK)及新奥能源(2688.HK)。
中期而言，汇丰环球认为，对有意接触内地高净值投资者的跨国公司来说，香港作为上市地的吸引力将大大提高。而沪港通对香港股市及金融业的影响，有可能类似于内地开放个人游来港而对本地零售业带来的转变。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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