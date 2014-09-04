沪港通开通初期两地资金流向不平衡 但无碍机制发展--瑞银

路透香港9月4日 - 投行瑞银周四称，预期沪港通初期北上与南下的资金流向将出现不平衡，但由于沪港通是人民币国际化一个非常重要渠道，因此不会影响该机制的发展。

瑞银H股策略分析师陆文杰在记者会上称，预计沪港通开通初期不会有很多国内资金南下投资，因为从现有渠道QDII（合格境内机构投资者）的持仓和投资取向来看，港股的市帐率较高，且国内投资者偏好于环保、医护、科技和新能源板块，因此南向资金流可能比北向少很多。

瑞银估计，港股通在开通一年后额度才会全部用完，而北上投资A股的沪股通额度则于开通后6-9个月用完，北上资金流比南下要快得多。

“沪港通最重要一项是北上，因为要利用离岸人民币来投资A股，”瑞银首席策略分析师陈李称，“即使两边资金流出现明显不对称，但基于人民币国际化并鼓励海外投资者使用人民币的需要，我觉得会维持这个机制的发展，因为这是人民币国际化的一个非常重要渠道。”

陆文杰亦指出，沪港通本身的设计是一个非常强大的机制，也是一个封闭式机制，资金不能跑到实体经济去。即使两边资金流动是不平衡，但并不会对中国的货币政策或者是热钱的流进流出带来巨大影响。

沪港通将于10月实施，最近两个月港股恒生指数.HSI走势转强，周三更收于2008年5月以来最高，基本企稳在25,000点以上水平。

陆文杰称，港股走强主要受资金大规模流入有关，反映出有环球投资者开始将中国股票由“减持”调升至“增持”，但这不仅是因为沪港通开通在即，而是中国经济不再出现快速恶化。

他并称，预期未来数月港股出现波动，惟年底恒生指数与现在比较，潜在升幅为零，因为A、H股差价很大程度已经得到反映，而小型股累计升1倍以上，进一步套利机会有限。随着国企改革进一步落实，相信可以为投资者提供新的投资标的。

陆文杰在此前的报告指出，在港股通开启后12-18个月内，香港市场上的中盘股将是最大受益者，而非目前主流观点认为的具备估值折让和稀缺价值的股票。

中国证监会4月与香港证监会发布联合公告称，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要六个月准备时间。试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元；港股通总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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