沪港通有望带动香港人民币外汇日交易量增约两成--恒生

路透香港5月14日 -香港恒生银行(0011.HK)周三称，中港股市双向交易机制“沪港通”正式实施后，有望带动香港的人民币外汇每日交易量增长约两成，并提升人民币流转速度。

恒生银行执行董事兼环球银行及资本市场业务主管冯孝忠在记者会上称，现时香港同业市场的人民币外汇每日交易量约50-60亿美元，港股通（内地投资港股）每日投资额度大概相当于17亿美元，若用尽每日额度，有望带动本港人民币外汇每日交易量增长约两成，令银行外汇收益增加。

“对人民币资金池的影响属中性，但资金加强对流后，人民币的流转率将会提升，对于推动人民币的跨境使用和国际化起了关键作用。”他说。

恒生银行旗下恒生证券正在积极准备参与沪股通（香港投资A股），预计最快下月可以进行新交易系统测试工作，而恒生证券与广州证券合资的广州广证恒生证券研究所将提供A股研究，这是香港券商之中仅有的合资证券谘询牌照。现时恒生证券拥有数十万名客户。

冯孝忠称，随着沪港通的实施，香港居民每日兑换人民币两万元的上限有望放宽，意味着银行客户利用现有帐户换汇投资A股的弹性加大，而毋须透过于券商的帐户投资A股。

他并称，期望未来沪港通的投资额度将会逐渐提高，本地股市流动性将会进一步增强。

“沪港通是个人资本帐开放的主要平台，相信在证明渠道是风险可控后，内地会加快开放步伐，如扩大至其他市场和期货。”他说。

广证恒生研究所副总经理兼首席研究官袁季称，金融业H股相对于A股有溢价，而金融股占A股总值约30%，因此沪港通将给A股市场估值带来实质性的影响。

中国证监会与香港证监会4月初联合公布将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要六个月准备时间。沪股通总额3,000亿元人民币（每日130亿元），港股通总额2,500亿元人民币（每日105亿元）。

两地交易所亦已公布沪港通交易细节安排，包括投资额度计算，惟资本增值税等税制则有待厘清。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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