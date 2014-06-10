“沪港通”将对中国A股市场产生相当大的质变--港交所总裁

路透北京6月10日 - 香港交易及结算所(0388.HK)行政总裁李小加表示，“沪港通”将对中国A股市场产生相当大的质变，并对中资在香港的券商业务产生了一定的不利影响。

李小加周一在清华大学五道口金融大讲堂上称，中国A股市场目前绝对值规模很大，但是和国际成熟市场占当地的GDP的比重相比还很小，随着和国际市场的接轨这一比例将逐步提升，A股市场将逐渐发生从量变到质变的过程。

“中国A股市场我觉得经过“沪港通”以后,有可能发生一些物理上的变化，也有可能发生相当大的化学变化。”李小加认为。

他指出，市场从量变到质变的转折点将会发生在投资者开始具有充分选择权之后，届时其可以对国内外市场环境进行充分比较后进行理性的选择，而其投资结果也将更多的体现“买者自负”的原则，这种理念上的改变将对投资者心态产生一定的影响。

他并认为，“沪港通”也将带来更多的机构投资者并逐渐改变A股市场散户为主的市场结构。

他同时表示，“沪港通”对中资在港券商的业务产生了一定的不利影响。他解释称，前段时间很多券商投入很多人力物力建设内地与香港市场的投资通道，以满足日益增长的市场需求，但目前的“沪港通”机制可能更方便快捷，因此将对其通道业务产生影响。（完）

(发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)

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