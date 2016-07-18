上交所称港股通交易日的交易时间中将增加收市竞价交易时段

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月18日 - 中国上海证券交易所周一表示，为配合联交所增加收市竞价交易时段，上交所在港股通交易日的交易时间中相应增加收市竞价交易时段，并明确收市竞价交易时段港股通投资者所能采用的订单类型为竞价限价盘委托。
上交所提供的新闻稿同时还明确了收市竞价交易时段的当日额度控制机制，规定当日额度在收市竞价交易时段用尽的，停止接受当日后续的买入申报且当日不再恢复。
除本次增加收市竞价交易时段外，据悉联交所还计划在今年推出市场波动调节机制，但尚未正式发布规则。
“上交所将与联交所保持密切沟通，就市场波动调节机制推出可能涉及的内地业务和规则调整事宜进行评估。”上交所称。（完）
(发稿 张晓翀；审校 乔艳红)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。