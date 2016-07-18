上交所称港股通交易日的交易时间中将增加收市竞价交易时段

路透北京7月18日 - 中国上海证券交易所周一表示，为配合联交所增加收市竞价交易时段，上交所在港股通交易日的交易时间中相应增加收市竞价交易时段，并明确收市竞价交易时段港股通投资者所能采用的订单类型为竞价限价盘委托。

上交所提供的新闻稿同时还明确了收市竞价交易时段的当日额度控制机制，规定当日额度在收市竞价交易时段用尽的，停止接受当日后续的买入申报且当日不再恢复。

除本次增加收市竞价交易时段外，据悉联交所还计划在今年推出市场波动调节机制，但尚未正式发布规则。

“上交所将与联交所保持密切沟通，就市场波动调节机制推出可能涉及的内地业务和规则调整事宜进行评估。”上交所称。（完）