沪股通部分技术问题可能成为部分外资入市障碍--报告

亚洲证券业与金融市场协会（ASIFMA)与汤森路透联合发布沪港通白皮书，探讨这一机制的市场影响及其前景。白皮书中指出，目前沪股通机制下，尚有一些技术问题需要解决，这些问题可能成为一些外资机构入市的障碍。白皮书还预期，沪港通这种机制未来有可能被扩展至中国其他的交易所。路透