中小盘A股热炒令港股成价值洼地 大陆基金南下掘金

在中国本轮A股牛市中，以深交所创业板为首的中小盘股暴涨成为急先锋。而在一岸之隔的香港联交所，与其基本面相近的同地区股票，估值差距竟高至10倍。大陆一些理智的基金经理判断这种局面并不会长久，已开始挥师南下抢先布局低估值港股。业内人士估计，只要大陆中小市值股票保持高估值，未来还会有更多大陆资金南下，中小市值港股将有更多机会。路透