上海拟提高公积金贷款门槛 提升至需连续缴满2年--报载

路透上海4月1日 - 继中国上海楼市新政调控措施出台之后，东方早报周五报导称，上海公积金贷款政策也将相应收紧，申请纯公积金贷款及组合贷款的门槛也相应提升，由原来连续缴满6个月公积金提升至连续缴满2年公积金才可以申请公积金贷款。

报导还指出，对于申请公积金贷款购买改善二套房，普通住宅首付比例将从原先不低于30%提升至不低于50%，非普通住宅的首付比例将从原先不低于60%提升至不低于70%；据悉，上海大部分银行已经加紧办理申请组合贷款资料，公积金贷款政策预计最快在本周出台。

“这是对3月25日，上海出台的《关于进一步完善本市住房体系和保障体系促进房地产市场平稳健康发展的若干意见》中提及的政策，出台的配套政策。”报导援引接近上海市公积金管理中心人士称。

在中国楼市调控“因城施策”总基调下，房价高企的上海3月25日挥出重拳，提高二套房首付比例并从严执行限购，成为近期首个出台严厉限制政策稳定楼市的一线城市，料对其它房地产过热地区显现一定示范效应。

根据现行的公积金政策，申请公积金贷款需是连续缴纳公积金满6个月，此外购买改善二套的条件是，在本市拥有1套住房，申请公积金贷款的主贷人以及配偶和子女，人均住房面积低于等于35.5平方米，再次申请公积金贷款购买二套房，视为改善二套。改善二套房子为普通住宅，首付比例不低于30%，利率为五年以上3.25%，五年以下为2.75%；改善二套为非普通住宅，首付比例不低于60%，利率上浮1.1倍。（完）